Ředitel

Ředitel Divadla Komedie Dušan D. Pařízek oznámil, že pokud pražský magistrát nenavýší dosavadní 12 milionovou roční podporu jeho divadla, s koncem aktuálního grantu, který připadá nakonec letošního roku, divadlo zavře. Současně kritizuje skutečnost, že o grantech rozhoduje úřad na poslední chvíli a ohrožuje tak chod divadla.

V první řadě přiznejme, že rozhodovat o grantech na poslední chvíli, jen pár dní před skončením těch předchozích, je naprosto absurdní a že takové rozhodování by se mělo dít alespoň v ročním předstihu. Je v rovněž absurdní končit grant ke konci kalendářního roku, pokud dotyčné divadlo v létě nehraje a funguje dle standardních divadelních sezón, jak je v kraji obvyklé. Dále pak přiznejme,že Divadlo Komedie je na pražské (a vůbec celostátní) divadelní mapě čímsi výjimečným a svůj grant nedostává nezaslouženě, a že jiní, kteří by měli být dávno s hanbou vyhnáni za hranice města, pobírají nepochopitelně mnohonásobně více peněz – konkrétně 42 milionů ročně pro Švandovo divadlo na Smíchově je při skandálně nízké úrovni tohoto divadla, jež trvá již celých sedm sezón, do očí bijící. A to zdaleka není jediné, podívejme se například na Městská divadla pražská, tuto výkladní skříň divadelní pokleslosti. Nebo na divadla neprovokující sice svou ubohostí, přesto však delší čas již stagnující – Palmovka, Vinohrady nebo Činoherní klub.

Rovněž fatální připodobňování divadla k (veřejné) službě má fatální následky: z místa, které by mělo být centrem odvážené, subverzivní, experimentální, tvorby, která se neohlíží na nikoho a na nic, se stává analogon ustrašené základní školy či okresní nemocnice, nebo co hůř – místní služebny policie. A s takovou představou divadla nebo kultury obecně, ať se jdou vážení a ctihodní veřejní služebníci, žebrající o obecní granty, vycpat.