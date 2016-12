Ještě jedna nová věc, než Miřenka Čechová a Radim Vizváry změní jména a utečou za hranice - na jednom pódiu se sejdou (a sjedou?) s Xavierem Baumaxou a Lenkou Dusilovou. Kdo by to byl řekl?



Miřenka Čechová a Radim Vizváry mění název svého souboru či spíše tělesa z Teatro Pantomissimo na Tantehorse: physical mime theatre a od příští sezóny se přesouvají do zahraničí. Už loni oba učili na berlínské škole Die Etage, kam se Vizváry vrací, zatímco Miřenka Čechová bude působit na American University ve Washingtonu DC. Na přesunu do zahraničí měl jistě podíl, byť netvrdím, že zásadní, i macešský přístup vlasti, projevující se například nulovým příspěvkem od ministerstva kultury na příští rok. Tantehorse jednak vychází z názvu proslulého berlínského klubu, druhak jde o libozvučnější, příjemnější slovo, než pantomissimo – i přesun z pantomimy na „mime“ nakonec dává –i ve spojení s physical – další světlé naděje na vývoj tohoto skvělého divadelního fenoménu.

Éra T.P. končí docela velkolepě: po dokončení a kompletním uvedení výtečné Dark Trilogy přišli oba protagonisté s vlastními sólovými inscenacemi – Radim Vizváry s Lorca – Marná láska (premiéra 8.března v Paláci Akropolis) a Miřenka Čechová s dílem Salome (premiéra 13.března v Roxy/NoD). Nyní uvádějí ještě s jeden, hudebně divadelní projekt, na němž se setkávají s dvěma pozoruhodnými hvězdami, které by asi nikoho z nás nenapadlo na první pohled spojovat – zpěvačkou Lenkou Dusilovou a písničkářem Xavierem Baumaxou. 1 dubna v Paláci Akropolis odstartují malé hudební turné s dílem Silent love, mimckým koncertem, který tiše pitvá lásku. Baumaxa a Dusilová se ale svým způsobem už potkali - v rolích hostů na monotematických mužsko-ženských albech Jana Buriana – řekněme, že to bude další variace či pokračování svérázného dialogu. Do jakého tvaru je dokreslí divadelní doprovod dvojice, soustředící se na vztahy a vášně z černohumorné, ludistické a sado-masochistické perspektivy?

Premiéra 1. dubna Praha – Palác Akropolis

Reprízy 6. dubna Trhové sviny, 12.dubna Děčín, 22.dubna Brno, Divadlo Bolka Polívky, 23.dubna Olomouc, 11.května České Budějovice, 25.května Strakonice, 27. května Frýdek-Místek, 28.května Nový Jičín