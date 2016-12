Přestože UnBorn.cz funguje převážně jako pražský kulturní servis, karlovarský filmový festival je zkrátka událostí s příliš silným gravitačním polem. Proto se i my necháme vychýlit ze svých oběžných drah a vykročíme přes hranice hlavního města vstříc slunci našich filmových životů.

Dost bylo patosu. Festival v Karlových Varech tradičně přináší premiéry filmů, o nichž zpravidla během následujícího roku ještě uslyšíme a pokud ne, může nás to jenom mrzet. Série reportáží z letošních Varů má tedy za cíl na takové snímky upozornit a poskytnout k nim krátký komentář.

Nečekejte podrobný popis večírků, údaje o počtu vypitých mojit, jaká byla voda v bazénu nebo kterou celebritu jsem potkal na záchodech (stejně je to vždycky Hrušínský). Chci se věnovat jenom samotným filmům a tomu, co k nim patří a co s nimi souvisí: na kterém filmu se nejvíc spalo, ze kterého se nejvíc odcházelo a na kterém se nejvíc zvracelo.

A samozřejmě – pro ty z Vás, kteří se na MFF KV chystáte, může být tento report inspirací či varováním. Komentáře ke článkům můžete sdělovat i osobně, a to vždy mezi 22:00 a 04:00 v Café baru Retro, popřípadě ve Stanu Kapitána Morgana (stejný čas). Poznávací znamení: caipirinha.