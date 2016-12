V pondělí a úterý 14.-15. července proběhlo v Praze na Staroměstském náměstí zahájení a první dva dny festivalu Bohemia jazz fest, duchovního výtvoru skvělého jazzového hudebníka a také schopného organizátora Rudyho Linky.

Třetí ročník Bohemia jazz festu, který se odehrává ve dnech 14. až 19. července výhradně na náměstích, a to v Praze, Domažlicích, Plzni, Českých Budějovicích a Prachaticích, je na všech místech svého konání opět zdarma. Festival představuje hudebníky ze všech koutů světa, každý den konání festivalu jiné – a ne jen tak ledajaké. Hvězdou prvního dne festivalu byl světoznámý kytarista John Scofield, mimojiné také jeden z učitelů Rudyho Linky. Scofield převzal vůbec první udělenou cenu Bohemia Jazz Pilsner Urquell Award v podobě krásné skleněné dlažební kostky od Zdeňka Lhotského a zahrál se svými dvěma neméně skvělými spoluhráči set, při kterém zaplesalo srdce každého jazzmena.

Tématem letošního ročníku je totiž kytara – a jak řekl Rudy Linka při jednom ze svých vstupů, také manželství. To proto, že dvě z vystupujících formací jsou tvořeny manželským párem, což, jak podotkl Rudy, je příjemné hlavně z toho důvodu, že se levněji ubytovávají. V Praze zahrála z těchto dvojic jedna – švédské duo tvořené bubeníkem a zpěvačkou Wildbird&Peacedrums, jejichž album se stalo nejlepší jazzovou deskou roku ve Švédsku – a předvedla velmi působivý hudební zážitek, dost odlišný od ostatních jazzových kreací, spíše lehce ve stylu Björk.

Na festivalu ale účinkují samí výborní kytaristé, za všechny ostatní jmenujme alespoň ještě hvězdu druhého festivalového večera – Victora Wootena, který vystoupil se sedmičleným ansámblem, předvedl své těžko uvěřitelné kytarové umění a roztančil celé zaplněné Staroměstské náměstí. Wooten, který hrál v kapele legendárního Bély Flecka a je známý jako fenomenální hráč, představil i svého bratra Regiho, a to jako svého učitele („Ladies and gentlemen, the Teacher!“), který mu dal poprvé ve dvou letech do ruky kytaru a začal jeho a dalšího bratra, tehdy pětiletého, dnes klávesistu ve stejné skupině, učit základy hry. Nutno říci, že všichni tři, ale především kytaristé Regi a Victor předvedli něco, co opravdu bylo na hranici možností, respektive pro většinu lidí dávno za touto hranicí – což posluchači náležitě ocenili a nepustili je z pódia a ni o minutu dříve, než vypršel povolený čas hraní.

Festival pokračuje v dalších českých městech až do 19. července a už teď je možno říci, že se organizačně i hudebně výtečně povedl. Je to důkazem toho, že je zřejmě možné uspořádat skvělou hudební akci v Praze, i když člověk žije většinu času v New Yorku a má spoustu jiných starostí včetně své kariéry špičkového jazzového kytaristy – a to vše navíc s nemizejícím chlapeckým úsměvem ve tváři. Když Rudy Linka předával spolu se zástupci sponzorů a primátorem města cenu svému učiteli a příteli Johnu Scofieldovi, který ji přijímal viditelně dojatý, jedno oko snad nemohlo zůstat suché… Navíc kromě skvělé hudby se povedl i grafický design festivalu, k dostání jsou plakáty, trička a také festivalový magazín za lidovou cenu 30 Kč – jeho zakoupením vlastně člověk zaplatí dobrovolné vstupné a navíc vyplněním přiloženého kupónu získá možnost stát se vylosovaným šťastným výhercem úžasné kytary, kterou věnovalo Prague Music Center. Takže, jestli to ještě stihnete, spěchejte na další porci jazzu na náměstí, a pokud ne, nezbývá než těšit se na příští rok!

Více na: http://www.bohemiajazzfest.cz