Překladatel a autor doslovů Alan Beguivin je jedním z ústředních budovatelů kultu Michela Houellebecqa u nás. Nejen že z průměrného autora solidních, leč poměrně nudných knih o hysterických sobcích utápějících se v sebelítosti dělá spisovatele nonkonformní a kontroverzní prózy, ale v doslovu k Rozšíření bitevního pole překračuje i běžnou míru nehoráznosti.

Recenzovat doslov, nota bene ke knize čtyři roky staré, se zdá možná zpozdilé a přehnané: náš text je ovšem především polemikou a vychází z přesvědčení, že k některým věcem není možné mlčet. Beguivin začíná tím, že se dnes málo píše o současnosti a Houellebecq je právě tím výjimečný (že píše o současnosti). Tak nevím, kolik knih, filmů, divadelních představení a článků všeho druhu na téma zoufalství, tlak společnosti, strach z neúspěchu, absence lásky, hrůza z konce nebo prosté sociální a sexuální frustrace Beguivin četl nebo viděl, ale kdyby měl oči k vidění, pochopil by, že se neprodíráme takřka ničím jiným (samozřejmě v přímém protikladu k barvotiskovému braku různých paperbackových nakladatelství a televizních seriálů – ale to snad ani Beguivin za „současnou světovou literaturu“ nepokládá).

Pokračuje tezí, že „pravý humor je ctností z nouze“ (a Houellebecqův humor je pravý, samozřejmě). Ano, jednou z mála předností Houellebecqova Rozšíření bitevního pole (vedle názvu) je skutečně jemně ironický humor. Nicméně humor jako z nouze ctnost, to může říci jenom člověk, v jehož životě smysl pro humor zcela absentuje. Humor samozřejmě může fungovat i jako odlehčení tíživé situace, ale, slovy Thomase Bernharda, také jako filosofický smíchový program. Nebo, což by nám potvrdil leckterý komik, který by prodal za vtip vlastní babičku, humor je vášeň, emoce a pro pravověrné jediným smyslem života. Nikoli však pro suchara Beguivina.

Skutečné orgie verbální perverzity rozjíždí Beguivin teprve vzápětí – výrokem „Humor není vše“ načíná pasáž o tom, že jsou lidé, kterým nestačí k životu projekt, tvrdá práce ani penzijní připojištění. Že jsou lidé lačnící po nezištné lásce. Kristova noho, to snad každý člověk, ne? Kdo kde tvrdí, že lze žít bez lásky? Možná že si Beguivin s touto vlastností společnou všem lidem přijde výjimečný. Možná že si Beguivin myslí, že na utrpení hlupáků, kteří, jak následně píše: „si brzy uvědomí děsivou nemožnost žít vlastní život“, není vůbec nic vtipného. Vždyť to už není ani k pláči, to je jedině k smíchu, a všem pro smích! Vrcholem absence jakékoli schopnosti reflexe je pak tvrzení, že v této společnosti se lidská bytost vytrácí (popravdě řečeno, antropocentričtější civilizaci si těžko lze představit a mezi armádami psychologů, antropologů, sociologů a profesionálních utěšovatelů těžko najít někoho, kdo jako kreslený Topolánek ve Zeleném Raoulovi řekne: „Víte, mě už lidé moc nezajímají.“. Dál už Beguivin pokračuje ve vcelku běžné sérii klišé, že požadavkem naší civilizace je krása, úspěch, zdraví, tolerance a že je těžké se s tím vyrovnat. Že žijeme v době, kdy „bílí heterosexuálové mužského pohlaví nejsou zrovna in“ (zaplaťpámbu, kdyby tomu tak už konečně bylo). Končí oslavou konzervatismu a moralizování (laskavě vynecháme pasáž, kdy se pokoušel pokládat hrdinu Houellebecqovy prózy za Oblomova a citoval k tomu dokonce Dušana Karpatského).

Nejde jen o to, že kult Houellebecqa zjevně vytvářejí především kritici a média, jde o to, že Beguivin zneužil doslov k této – přece jen přijatelné – próze k vykládání lží a nesmyslů.