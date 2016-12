Galerie Futura připravila na prázdniny výstavu nazvanou Love at first Site. Jak je v tomto experimentálním prostoru dobrým zvykem, jde o promyšlenou a hravou expozici příhodně umístěnou ve zdejších labyrintovitých prostorech, které zřejmě vyhovovaly záměru kurátorky Emanuely Nobile Mino reflektovat téma prostoru, prostorovosti, hranic či teritorií.

Optimista se prý pozná podle toho, že má rád překvapení – v tom případě jsem (překvapivě) optimistou, což se projevuje mimojiné tak, že si doprovodné materiály čtu až poté, co si prohlédnu výstavu. Často na mě pak opravdu čeká velké překvapení, když se dozvídám, o čem že to všechno vlastně bylo. I na této výstavě jsem byla původně trochu mimo, ale to asi nebylo tak docela překvapivé… Vždyť posuďte sami: představte si, že vkročíte do galerie a vaše nohy se zaboří do oroseného trávníku. Poté uvidíte, odkud vychází ten zvuk, co se rozléhá celým výstavním prostorem: z rozhoupané houpačky, která by byla strašidelná i bez toho skřípotu (rozhoupaná houpačka, na které nikdo nesedí, to už je skoro jak zahlédnout klauna v noci). Ale nejen, že ta houpačka hrozně skřípe, ona navíc naráží do stěny tak prudce, že už v ní vykotlala pořádnou díru. Dílo Mariny Paris prý odkazuje k dvojznačnosti snů, z nichž se mohou lehce stát noční můry – s tím nelze než souhlasit. Pokračujeme dál a objevujeme stěnu z vlnitého plechu s bojovnými nápisy – dílo Švýcara Costy Veceho připomíná uprchlické tábory, okupovaná území a provizorní útočiště. A najednou – déja-vu! Neviditelný a nezachytitelný projekt Déja-vu Amandy In využívá údajně směsi všech parfémů, které jsou momentálně na trhu, takže v jednu chvíli člověk ucítí závan vůně, která mu nutně musí něco připomínat – nevím, jestli to znáte, ale když si schovám lahvičky od starých parfémů a po delší době si k nim přičichnu, vracejí se mi živě vzpomínky, které už jsem měla za dávno zasuté. To už ale sestupujeme do suterénu, kde můžeme shlédnout nové pikantní video Marka Thera řešící, jak jsme si u tohoto autora zvykli, lidskou subjektivitu na základě pohlaví a sexuality, respektive sexuálních odchylek, a také si povšimnout podivného zábradlí, které opisuje prostor i se všemi jeho zákrutami (a že jich není málo) – to je nenápadná architektonická práce Dominika Langa.

Přiznávám, že jsem podle názvu a podle vystavených děl tipovala téma výstavy na lásku: trávník a houpačka, prchavé vůně, to vše evokovalo spíše dobu prázdnin; léto a letní lásky – jejich intenzitu i pomíjivost, opojnost i zrádnost. Ale to bylo právě možná záměrem: ne myslet, ale prožívat prostor, nechat ho na sebe působit a vyvolávat vzpomínky, probouzet asociace, rozněcovat fantazii.

Výstava je navíc doplněna projektem Skvrny Evy Koťátkové a Jiřího Kovandy – místnost v patře, která jako by vypadla z knihy o Alence v říši divů, je malým světem o sobě, v němž můžete obdivovat krásu různých skvrn a objevovat takové podivuhodné detaily jako třeba na stěnu zavěšené volské oko.

Ve Futuře je zkrátka k vidění další zajímavá a podnětná expozice, která se může stát příjemným osvěžením letního dne – takže vzhůru k setkání s budoucností!

Galerie Futura, Holečkova 49, Praha 5; st–ne: 11–18

Love at first Site 28.5. – 31.8. 2008

http://www.futuraproject.cz/

Přečtěte si také: Love at first Site – Chuťovka z bohatého letního programu Galerie Futura